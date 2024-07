L’Amministrazione Comunale di Bagaladi organizza dal 3 al 4 agosto 2024 la Festa del Gonfalone Comunale con annessa sagra dei prodotti tipici.

Questa festa ha come scopo principale quello di far conoscere i prodotti tipici locali (donati dai cittadini e offerti gratuitamente durante la sagra a tutti i nostri ospiti) e, quindi, fungere da momento propulsivo per un rilancio economico del paese e dell’intera vallata del Tuccio. La celebrazione di questa festa, oltre ad essere un momento di aggregazione civile e sociale, intende valorizzare le risorse locali. Sicuro della condivisione di ogni sforzo teso a dar voce alle comunità delle zone interne.