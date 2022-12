Nello scorso mese di marzo a Cortinametraggio, uno dei più importanti Festival cinematografici che si svolge a Cortina d’Ampezzo, la Polizia di Stato ha partecipato con il corto “Babbale” realizzato grazie al contributo e collaborazione della MG Production di Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta.

Il film è stato interpretato dalla giovanissima Sofia Salvatore, e dagli attori Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli.

I quattro attori interpretano dei poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista.

Il cortometraggio, liberamente ispirato ad un intervento effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale, offre una rappresentazione immediata del valore della prossimità, come tante altre iniziative della Polizia di Stato dedicate ai più giovani e non solo.

Il cortometraggio “Babbale” è visibile su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/babbale