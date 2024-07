«L’azione vandalica che ha interessato i cartelli posizionati di recente all’ingresso della Villa Comunale è qualcosa di deplorevole che condanniamo con fermezza». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, a seguito del danneggiamento di alcuni cartelli informativi installati nelle aree d’accesso al monumento verde “Carlo Ruggiero”.

«Esiste un problema che purtroppo si sta facendo largo soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione – ha proseguito il Primo Cittadino – che è quello della mancanza di rispetto per i beni pubblici; lo vediamo nei nostri territori con sempre maggior frequenza e questo comporta spese aggiuntive per la messa in ripristino del bene danneggiato. L’intolleranza che purtroppo è notevolmente aumentata negli ultimi periodi, una generale condizione di disagio giovanile e la ricerca di azioni illegali derubricate poi dalle famiglie come “ragazzate” non possono e non devono essere tollerate e su questo auspico una collaborazione con le famiglie».

«Mi auguro – ha concluso il Sindaco – che si possa fare luce e dare un volto e un nome al vandalo o ai vandali che hanno provocato questo danno, richiamandoli alle proprie responsabilità nei confronti della collettività».