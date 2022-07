Azione ha sostenuto e appoggiato con forza il cambiamento voluto dai cittadini (sovrani) a Villa e sarà sempre vigile, propositiva e presente per lo sviluppo infrastrutturale, economico, sociale e culturale della città. Per questo auguriamo buon lavoro al sindaco di Villa san Giovanni Giusy Caminiti, al delegato ai progetti di prevenzione e alle case della comunità Filippo Bova e a tutta la squadra, certi che inizierà subito quella rivoluzione di cui una bellissima città come Villa San Giovanni ha bisogno.