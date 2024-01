Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese ha confermato i commissari straordinari in carica al vertice delle Asp e delle aziende ospedaliere della Calabria. In particolare, con un decreto adottato oggi, sono stati confermati Antonio Brambilla all’Asp di Crotone, Antonio Battistini all’Asp di Catanzaro e di Vibo Valentia, Simona Carbone all’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Vitaliano De Salazar all’azienda ospedaliera di Cosenza e Gianluigi Scaffidi all’azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria. Il decreto è stato adottato alla luce della proroga del Decreto Calabria che richiedeva ad Occhiuto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, di confermare espressamente o di revocare espressamente i commissari in carica. Dal novero sono escluse le Aziende sanitarie provinciali di Cosenza e Reggio Calabria, rette dai direttori generali Antonello Graziano e Lucia di Furia, nominati nelle scorse settimane da Occhiuto. Nell’elenco dei commissari invece sono di nuovo apparsi quelli dell’Asp di Vibo Valentia e delle aziende ospedaliere di Cosenza e di Reggio Calabria dopo che nei giorni scorsi la struttura commissariale aveva revocato le procedure di selezione dei dg.