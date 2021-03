Intorno al tavolo di lavoro della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, si sono ritrovati oltre al Commissario Straordinario dell’Ao, Isabella Mastrobuono, il Commissario Straordinario dell’Asp, Vincenzo La Regina e il Colonnello dell’Esercito, Francesco Rizzo: presenti inoltre, i Direttori sanitari delle due aziende, Martino Maria Rizzo e Angelo Barbato e il Responsabile del Piano vaccinazioni Ao, Roberto Pellegrino.

Obiettivo: recuperare i ritardi accumulati sulla tabella di marcia, attraverso un’azione sinergica e di mutuo soccorso.

L’Azienda ospedaliera proseguirà a ritmo più serrato, le vaccinazioni ai soggetti estremamente vulnerabili; l’Asp, nei punti vaccinazione istituiti sul territorio, destinati ad essere incrementati, eseguirà le somministrazioni agli over 80 in collaborazione con i medici di medicina generale; nell’ Ospedale da Campo dell’Esercito saranno completate le vaccinati alle forze dell’ordine.

Da domani la Campagna di vaccinazione, in provincia di Cosenza, cambia passo: tre linee di somministrazione destinate a completare la Fase 1 del Piano vaccini e a giungere nel più nel più breve tempo possibile agli step successivi, con l’obiettivo prioritario di giungere alla vaccinazione di massa. E nella giornata di ieri sono state consegnate altre 7mila dosi di vaccini Pfizer.