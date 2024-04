È stata prontamente riparata, nel tardo di pomeriggio di ieri a principale, la perdita che si è verificata, in agro di Seminara, per la rottura della condotta principale.

Un’altra perdita è stata, poco dopo, individuata, sempre nella condotta principale, nei pressi dell’abitato del Comune di Seminara, anch’essa prontamente riparata dai dipendenti dell’acquedotto Vina che hanno lavorato tutta la notte (sino alle ore tre di questa mattina).

Si sono, tuttavia, svuotati i serbatoi che consentono la distribuzione dell’acqua nel centro cittadino di Palmi ed è, pertanto, necessario attendere che si riempiano (circa 8 ore) e che il sistema ritorni in equilibrio perché l’erogazione possa riprendere regolarmente