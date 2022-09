Avvisi di garanzia per 54 soggetti coinvolte in una manifestazione non autorizzata in Calabria L’attività investigativa è iniziata nel corso dell’anno 2020, in pieno periodo pandemico, dopo il verificarsi di alcune manifestazioni, non preavvisate, indette da un movimento denominato “Ne’ destra ne’ sinistra giustizia sociale avanti Catanzaro”