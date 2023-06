Sono stati avviati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale sulla SP33 nel tratto del Quadrivio Bombino – Cittanova. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza della piana di Gioia Tauro, su uno degli snodi di traffico più frequentati del comprensorio tirrenico. L’intervento prevede complessivamente la risagomatura dell’asse viario, nei tratti che evidenziano maggiore necessità di intervento, e successivamente la stesura del bitume per un tratto di un chilometro per l’intera carreggiata e per un ulteriore tratto di 500 metri la copertura dei punti più ammalorati. In queste ore si stanno svolgendo le operazioni di ricarica dei tratti ammalorati e nei prossimi giorni si procederà con la stesura del tappetino bituminoso e l’apposizione della segnaletica orizzontale.

“Un’ulteriore intervento programmato dalla Città Metropolitana su un tratto stradale molto frequentato dai cittadini della Piana – ha commentato il Sindaco facente funzioni Carmelo Versace – ringrazio il settore viabilità ed i tecnici che stanno operando per rigenerazione di quei tratti stradali, per un lavoro che ci consegnerà una strada più sicura e scorrevole in un’area che storicamente soffre di difficoltà strutturali sulle vie di comunicazione. Una risposta quindi – ha concluso Versace – alla cittadinanza e alle associazioni della Piana che proprio su quell’area avevano richiesto un intervento di messa in sicurezza”.