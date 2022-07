Avvenuta iscrizione serie D Cittanova Calcio, la soddisfazione del sindaco Cosentino

L’Amministrazione Comunale prende atto della positiva definizione della vicenda riguardante l’ASD Cittanova Calcio ed esprime compiacimento per la prosecuzione di un percorso che ha avuto significativi riflessi per la comunità cittanovese.

Un pensiero grato va rivolto alla dirigenza uscente che, pur in un momento di grave emergenza sul piano sanitario, sociale ed economico ha onorato l’oneroso impegno assunto al momento in cui ha rilevato la Società, raggiungendo anche a livello giovanile risultati di assoluto prestigio in ambito nazionale.

Non si può non sottolineare il consistente lavoro fatto, con investimenti personali, sulle strutture sportive, che ha costituito un chiaro segno della volontà di sviluppare un progetto ambizioso che guarda allo sport come veicolo di promozione ma anche strumento di crescita sociale e culturale della comunità.

La nuova Società saprà certamente proseguire in questa direzione e l’Amministrazione Comunale conferma la piena disponibilità ad offrire ogni proficua forma di collaborazione, come avvenuto con le precedenti gestioni societarie.

In questo senso sarà fondamentale il ruolo del neo Presidente, avv. Guido Contestabile, figura di rilievo assoluto in quanto professionista tra i più apprezzati nel panorama forense nazionale, persona competente e sportivo appassionato.

Unitamente all’apprezzamento la consapevolezza che l’avv. Contestabile perseguirà traguardi ambiziosi ma privilegerà senza dubbio la funzione sociale e il valore educativo dello sport.

In questa ottica l’Amministrazione Comunale fornirà ogni possibile forma di sostegno resa possibile dai vincoli previsti per le pubbliche amministrazioni, fiduciosa che Cittanova potrà ancora proporsi come punto di riferimento per il territorio.

Con gli auguri di buon lavoro al neo Presidente l’auspicio che l’avvio di positive sinergie possa consentire di trasmettere un’immagine adeguata del nostro Comune, delle sue specificità e dei valori storici e culturali di cui Cittanova è ricca.