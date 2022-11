Ero il figlio del dott. Vincenzo

il medico dei poveri

e di Maria Moretti da Radicena.

I Sofia siciliani di origine greca

col mio avo Vincenzo

si insediarono a Radicena nel 1700

ricoprendo cariche municipali

lottando caduto Napoleone

per la libertà del contado

contro gli abusi dei signorotti.

I Moretti di origine spagnola

sanfedisti convinti

legati alla Real Casta dei Borbone

accumularono molte ricchezze

che si infransero miseramente

tra i marosi della irta scogliera

delle Pietre Nere palmesi.

L’infausta sorte mi diede due mogli

le sorelle Eugenia e Giuseppina Drago

dalle quali ebbi una prolifica discendenza.

Fui considerato l’optimus vir

amministrando quale Sindaco per diversi mandati

curai di acquisire l’opera del Gemelli Careri

del quale feci erigere nel 1884 un busto

oggi allocato nell’antistante piazza Garibaldi

adoprandomi a narrare

le prime memorie storiche

del contado Radicenese.

Ma un solo volto rischiara

l’oscurità della mia lontananza

elargendo un raggio

che testimonia della sua presenza

nel donare il segreto dell’ostensione

divenendone materna presenza.

Oggi quel che ricevo nel lume

di quell’enigma mischiato

all’ombra dell’attesa solitaria

è la sorpresa che fa di essa un dono

ai peregrini astanti

che si soffermano stupiti

dall’aura che elargisce

la peculiare bronzea stele.

Il mio ritiro non è sottrazione

di ciò che apparve

non è l’eclissi di quanto fu dato

ma è la grazia che apre

il simulacro e la luce

di un doloroso ritorno.

La mia lapide

nel cimitero di Radicena

accanto all’antenato Filippo Moretti

e al geniale fratello Francesco così recita:

“Lascia

che la pioggia mi bagni e che il sole mi scaldi,

che il verde ramarro mi fissi nel meriggio

col suo amico sguardo.

Agli uomini nulla chieggo – nulla dalla terra aspetto,

Il mio Spirito

Non ispera che nelle incessanti evoluzioni

Di un Cielo

Creduto – sospirato – abitato da’ miei Padri”.