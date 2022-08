Aveva ingiuriato e minacciato energicamente due operatrici della Polizia Locale ree di aver sanzionato il veicolo in suo possesso perché in divieto di sosta e si era dileguato.

A seguito di specifica attività info-investigativa in poco meno di 24 ore è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per poltraggio, minaccia e rifiuto di generalità.

I fatti, avvenuti sul lungomare di Catona nei giorni scorsi, dimostrano come l’azione di ripristino delle regole del vivere civile anche nelle aree periferiche della città, da parte della polizia locale, sia continua e costante. Al personale operante è giunta la vicinanza e la solidarietà incondizionata dell’assessore al ramo D.ssa Palmenta, del Sindaco e del Comandante.

Lo stesso comandante ha inteso dichiarare che l’azione della polizia locale continuerà nell’irrinunciabile solco della legalità con sempre maggiore efficacia. Sempre nei giorni scorsi è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria un soggetto che aveva diffamato su un noto social i componenti il Corpo della Polizia Locale. Si precisa che le ipotesi di reato formulate dalla Polizia giudiziaria devono essere vagliate e validate da appositi provvedimenti giurisdizionali previsti dal codice di rito in attesa vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.