Personale della Squadra mobile e della Squadra volante di Cosenza, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale e delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, hanno arrestato un soggetto per il possesso di un’arma clandestina con relativo munizionamento detenuto illegalmente, nonché della sostanza stupefacente con materiale idoneo al confezionamento.

Mentre gli agenti effettuavano dei controlli nella zona periferica di Cosenza, il fiuto del cane poliziotto “Max” ha segnalato interesse per uno specifico appartamento all’interno di un residence.

Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato 18 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della stessa oltre a una pistola semiautomatica cal.

6,35 con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito di cartucce, ed altro munizionamento di diverso calibro, per un totale di 32 cartucce. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.