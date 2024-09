In Calabria l’estate è finita. Quel caldo torrido che ci ha asfissiato per oltre tre mesi ha abbandonato la nostra Regione. Correnti di aria più fresca stanno interessando tutta la Calabria con un crollo delle temperature di almeno 10°, ma secondo alcune previsioni nelle prossime ore dovrebbe esserci l’arrivo una perturbazione artica che manterrà le temperature tra gli 8° e i 10°C.

In queste ultime ore si stanno registrando temporali un po’ ovunque anche di forte intensità sia sul Vibonese che nel Reggino e in serata non sono da escludere altri fenomeni temporaleschi specie lungo le coste Tirreniche.