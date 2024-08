A causa di un incidente stradale, carreggiata temporaneamente chiusa, al km 332,00, in direzione nord, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Pizzo (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro).

Nel sinistro, su cui sono in corso accertamenti, risulta investito un pedone.

Sul posto, dove è atterrato l’elisoccorso, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.