Si è tenuta nei giorni scorsi nella sala delle riunioni del palazzo comunale di Rosarno, un’importante attività di informazione organizzata dal Servizio “Ambiente” del Settore Tutela del Territorio e dell’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Rosarno.

L’evento, che rientra nel più ampio programma di collaborazione istituzionale attivato da Palazzo Alvaro su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha visto la partecipazione di numerosi operatori dei SUAP e degli Uffici Tecnici Comunali del territorio metropolitano di Reggio Calabria, oltre a tecnici delle aziende locali e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

“Un momento certamente importante – ha affermato il Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Salvatore Fuda – per un’attività programmata dalla Città Metropolitana che punta alla semplificazione delle procedure e ad alla formazione degli operatori amministrativi e dei professionisti interessati ad un processo complesso ma essenziale, per il quale è fondamentale il lavoro informativo che stanno portando avanti i nostri uffici”.

L’incontro ha avuto come tema centrale il procedimento relativo all’Autorizzazione Unica Ambientale, disciplinata dal D.P.R. 13/03/2013, n.59. Durante la sessione, sono stati illustrati i vari aspetti normativi e procedurali dell’autorizzazione, con l’obiettivo di fornire chiarimenti e aggiornamenti agli operatori del settore e individuare ogni ulteriore iniziativa finalizzata all’ottimizzazione e alla velocizzazione del procedimento amministrativo.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, e dell’assessore al ramo, Arturo Lavorato, il relatore, Francesco Forestieri, Responsabile del Servizio “Ambiente” con la collaborazione di Teresa Papalia, Responsabile dell’Ufficio “Qualità Arie e Rifiuti” e di Anna Maria Minniti, Responsabile dell’Ufficio “AUA”, sempre della Citta Metropolitana, hanno messo in evidenza luci e ombre di questo importantissimo strumento normativo.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di una corretta gestione delle pratiche ambientali per garantire la tutela del territorio e il rispetto delle normative vigenti. La partecipazione attiva e l’interesse dimostrato dai presenti hanno evidenziato la rilevanza del tema trattato e la necessità di momenti di confronto e formazione come questo.

L’evento si è concluso con un dibattito aperto, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di porre domande e condividere esperienze e best practices. La giornata di lavori si è rivelata molto utile, confermando l’impegno delle istituzioni locali nella promozione di una cultura della sostenibilità e della legalità ambientale.