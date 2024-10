Nella giornata di domenica un’automobile andata a sbattere contro l’ingresso del cimitero di Caulonia Superiore demolendolo, per tale motivo non sarà possibile accedere per quale giorno. «Ci scusiamo per il disservizio, dovuto ad un incidente che ha provocato danni ingenti all’accesso dell’area cimiteriale. Ci siamo già attivati per mettere l’area in sicurezza e si è provveduto ad informare la dottoressa Rita Cicero, funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti, per eseguire un sopralluogo e attivare le procedure di ripristino dei luoghi», ha affermato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che si è recato tempestivamente sul posto per verificare i danni.

All’attività di monitoraggio e messa in sicurezza hanno preso parte anche Funzionari l’area tecnica architetti Ilario Naso e Rossella Cavallaro.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri.