In occasione di Let Expo di Verona, l’evento fieristico organizzato dall’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, che si sta svolgendo a Verona dall’8 all’11 marzo, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, e la società Automar Spa, presieduta da Costantino Baldissara, commercial, logistics & operations Director Grimaldi Group, hanno sottoscritto un accordo di programma per il futuro sviluppo del terminal autovetture nel porto di Gioia Tauro, a cui hanno, anche, preso parte il dirigente dell’Area Demanio dell’ADSP MTMI, dott. Pasquale Faraone, e la dottoressa Giuliana Brucato, amministratore delegato di Automar Spa.