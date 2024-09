Nel pomeriggio del 19 settembre, i Carabinieri della Stazione di Serrata, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto ai reati ambientali e all’abusivismo edilizio, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni di San Pietro di Caridà il quale, senza alcun tipo di autorizzazione, aveva adibito un terreno di sua proprietà ad autolavaggio. L’intera struttura, che veniva alimentata attraverso un allaccio abusivo alla condotta idrica comunale, è risultata priva di qualsivoglia titolo edilizio nonché delle previste infrastrutture finalizzate ad impedire l’immissione delle acque reflue nell’ambiente circostante.

L’attività è stata perciò interrotta e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palmi per furto aggravato e violazione della normativa edilizia e ambientale.

È opportuno sottolineare che i fatti sopra descritti dovranno essere oggetto di un vaglio giudiziario, essendo il neo-instaurato procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, e la persona coinvolta deve essere considerata non colpevole sino alla condanna definitiva.