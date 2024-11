Di Fameli Foti Rosa

Anche quest’anno si aprono le porte del concorso canoro nazionale “Area Sanremo” edizione 2024, che si svolgerà nella città dei fiori in Liguria. Gli iscritti alla kermesse provenienti da tutta Italia, sono giunti a Sanremo per le audizioni eliminatorie, iniziate domenica 17 novembre, e proseguiranno sino a venerdì 22 novembre 2024, presso il Palafiori di corso Garibaldi. Chi supererà le selezioni finali avrà una porta diretta verso il Festival della canzone italiana. La giovane musicista palmese, Aurora Foti, si è laureata in Pianoforte con 110 e lode lo scorso sabato 16 novembre 2024, presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Nel programma di laurea il maestro Foti ha presentato brani inusuali ma intensi, come la “Rhapsody in Blue” di Gershwin, e la “Danza de la Moza Donosa” di Ginastera. Subito dopo l’esame di Laurea, l’artista palmese è partita dalla Calabria alla volta di Sanremo, per partecipare alle selezioni nazionali di Area Sanremo edizione 2024. Il maestro Aurora Foti ha partecipato lo scorso 2 maggio 2024 su Rai2, assieme al papà Pasquale Foti, cantautore e musicista folk del gruppo “I Calabrisound”, dove si sono esibiti con voce, violino e chitarra nella trasmissione “E Viva il VideoBox” in diretta tv su Rai2. Aurora anche polistrumentista ed è stata scelta per partecipare alle selezioni nazionali di Area Sanremo 2024, una porta diretta verso il Festival della canzone italiana. Il brano che eseguirà ad Area Sanremo è un inedito, di sua composizione, testo e musica. Area Sanremo è il concorso, organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo. Una settimana colma di audizioni, cominciate domenica 17 novembre, e si protrarranno sino a venerdì 22 novembre 2024. I vincitori avranno accesso al Festival di Sanremo nella categoria «Nuove Proposte», reintrodotta nel regolamento da Carlo Conti, il noto presentatore tv. Venerdì 22 novembre 2024 si avrà la proclamazione dei 10 vincitori di Area Sanremo. Mentre sabato 23 novembre i prescelti si esibiranno davanti a Carlo Conti e la Commissione RAI, incaricata di scegliere i due giovani artisti, che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani. Quest’ultima verrà trasmessa in diretta Tv dal Teatro del Casinò di Sanremo il 18 dicembre 2024. Un premio speciale in memoria del noto musicista e compositore dei New Trolls, Vittorio Scalzi verrà assegnato nella serata di venerdì. La settimana “Area Sanremo Music Week”, includerà diverse attività pensate per stimolare i giovani artisti e per esplorare il dietro le quinte del Festival. Durante la settimana Area Sanremo Music week i candidati potranno partecipare a momenti di confronto. Presso il Palafiori di Sanremo sarà possibile partecipare ad Area Sanremo Talk, un ciclo di incontri con professionisti della musica. Quest’anno nella sede del Club Tenco, avranno accesso i giovani partecipanti al concorso canoro, per visionare la storia e le attività del Club. Venerdì 22 novembre, dopo la premiazione di Area Sanremo 2024, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con Gruppo Eventi / Casa Sanremo, organizzerà una festa per tutti i candidati. Un grosso in bocca al lupo va a tutti i ragazzi selezionati, provenienti da tutta Italia, e in particolare al maestro Aurora Foti di Palmi (Rc) in Calabria… Ad Maiora semper!