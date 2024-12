Di Fameli Foti Rosa

La giovanissima artista palmese Aurora Foti è stata Premiata lo scorso giovedì 5 dicembre, per le “Esibizioni Live” edizione ‘24, promosse dalla “Fondazione Estro Musicale”, in collaborazione con lo storico studio di registrazione “Il Cortile” di Milano. Aurora polistrumentista, cantante e cantautrice di Palmi (Rc), studentessa del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, grazie al suo estro ha scritto ed è stata premiata con il brano inedito dal titolo “Sfigato”. Presentato a Milano presso lo studio di registrazione “Il Cortile”. Aurora è un volto già noto in tv per l’esibizione fatta assieme al papà Pasquale Foti del gruppo folk “I Calabrisound”, trasmessa in diretta su Rai2 nel contesto di “E Viva il VideoBox”, da un’idea dello showman Fiorello. Aurora è una studentessa del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria (di recente diplomata in Pianoforte con 110 e lode). Con il suo inedito “Sfigato” eseguita con piano fender Rhodes e voce, ha convinto la giuria tecnica e risulta prima nella lista dei vincitori che quest’anno la Fondazione Estro Musicale ha scelto tra le oltre 740 opere presentate nelle “Esibizioni Live ‘24”. Le tantissime esecuzioni si sono svolte tra giugno e luglio di quest’anno, presso lo storico studio di registrazione Il Cortile di Milano. La Fondazione Estro Musicale non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità di promozione dei talenti, attraverso la ricerca, selezione, e realizzazione di opere musicali. Recentemente grazie alla collaborazione di una società digitale ( www.digitalmantra.it) legata alla fondazione si occuperà anche della diffusione web e promozione dei vincitori. Le composizioni musicali presentate a Milano sono rigorosamente inedite e di qualità. La missione del team Estro Musicale è la valorizzazione di nuovi Autori, compositori e interpreti, con attenzione ai talenti, soprattutto quelli ancora sconosciuti. La Fondazione quest’anno ha visto tantissimi artisti pieni di estro e capacità compositive, oltre che musicisti talentuosi, e con ben oltre 740 opere di rilievo, ha scelto otto canzoni inedite:《Il livello delle Esibizioni Live ’24 è stato altissimo ed il compito della commissione si è rivelato ancora una volta arduo. Questo è un segnale positivo per la nostra amata musica, tanto che abbiamo deciso di dare risalto, attraverso i nostri canali digitali, ad alcuni compositori non premiati, ma meritevoli di attenzione》. Questa realtà nata per aiutare i talenti musicali, premia le opere di cantautorato quello vero. È supportata da varie figure del mondo della Musica, quali cantanti famosi e coordinatori e manager che lavorano nelle varie branchie del settore. Lo studio “Il Cortile” di Milano ensemble la Fondazione sono gestiti da professionisti come: Massimo Caso chitarrista di fama, dal talentuoso sassofonista Amedeo Bianchi e da Luca Rovati, un manager di spicco. Massimo Caso ha avuto un grande successo durante gli anni ’70 e ’80, è il fondatore e chitarrista del gruppo “Santo California”, ricordiamo il brano indimenticabile “Tornerò”. La “Fondazione Estro Musicale” ha dovuto svolgere un lavoro molto delicato e impegnativo : 《 abbiamo ascoltato oltre 1.000 autori e registrati presso lo Studio il Cortile. Oltre 4.000 brani inseriti nel database. Abbiamo deciso di premiare meno opere, rispetto alle passate edizioni, investendo importanti risorse nella loro promozione web 》. I talenti che hanno ottenuto un riconoscimento dalla Fondazione, avranno la possibilità di essere aiutati nella promozione via web della loro opera inedita e iniziare un percorso formativo che li aiuterà molto. Una iniziativa che sprona i cantautori a creare opere di qualità, sia nella scrittura dei testi e nella composizione musicale, cercando di arrivare al cuore del pubblico. Gli artisti premiati dalla Fondazione Estro Musicale alle Esibizioni Live ’24 sono, come pubblicato fedelmente sui canali social della Fondazione stessa, su Instagram e Facebook:

Aurora Foti – “Sfigato”

Morama – “Primavera”

Massimiliano Di Carlo – “Maitinata”

Margò – “Questo splendore”

Memi – “12”

Alberto Valentini – “Non ti ho detto mai”

Khemeia – “The lake”

Lucilla e la vie on the road – “Tutto vero”

Un nuovo partner ha raggiunto la Fondazione Estro Musicale, è la “DIGITALMANTRA” . Questa società ha una grande esperienza di marketing, e supporterà il progetto, sostenendo queste giovani menti. Alcuni dei sostenitori della Fondazione sono nomi già noti dello scenario musicale, ne citiamo solo alcuni: Niccolò Fabi, Roby Facchinetti, Antonio Faraò, Alberto Fortis, Daniele Groff,Patrick Jivas,Luca Jurman,Mario Lavezzi, Edoardo Leo, Carlo Marrale, Nick The Nightfly, Ophir, Fabio Perversi, Ron, Mario Rosini, Enrico Ruggeri, Shel Shapiro, Stag, Michele Zarrillo. Ma concorrono a mantenere viva questa realtà anche direttori d’orchestra, concertisti, Direttori di Conservatorio, Produttori, Arrangiatori, Compositori. Oltre il supporto di notevoli discografici ed editori associati, come: BMG Universal Ricordi, Sony Music, gruppo Sugar e tante altre prestigiose etichette. Ma anche operatori del settore musicale come manager, sound-engineer, giornalisti, produttori ed altro. Lo storico studio “Il Cortile” è legato alla “Fondazione Estro Musicale”, con l’obiettivo di valorizzarne il lavoro e l’estro preservando il rispetto per l’opera e l’autore. “Il Cortile” mitico studio di registrazione stile retrò è nato nella seconda metà degli anni ’60. Ha ospitato grandi artisti italiani ed internazionali che apprezzano il “live-sound”, con un risultato di produzioni musicali di alto livello . Una location unica per i live Recording, con impianti di alta qualità, un luogo storico ma accattivante. Da sempre apprezzato da importanti Autori che hanno sfornato vere opere fondamentali della musica italiana e internazionale. Basti pensare a nomi del calibro di: Lucio Battisti, Gloria Gaynor, Angelo Branduardi, Guccini. La Fondazione Estro Musicale: 《 unico scopo di questa nostra realtà è il sostegno finanziario della musica d’Autore, in particolare degli esordienti di ogni età o genere . Obiettivo l’originalità dell’opera, l’estro della scrittura, l’innovazione che l’Autore ha trasmesso》. Negli ultimi mesi la Fondazione assieme allo studio Il Cortile ha avuto collaborazioni importanti come quella con il noto cantautore Fabio Concato. Così come la collaborazione con Edoardo Leo. Per ognuno degli Autori premiati la Fondazione Estro Musicale, senza scopo di lucro, si farà carico completo dei costi necessari alla realizzazione dell’opera e provvederà anche a supportarne la promozione web. L’edizione 2024 è andata molto bene, con una rosa di premiati di alto livello, provenienti da tutta Italia. In questa edizione sono stati premiati anche autori già valorizzati in passato; la Fondazione:《la commissione Fond. Estro Musicale è sempre rivolta alla qualità compositiva dell’opera prima ancora che all’autore che la presenta》. Aurora Foti con il suo brano inedito “Sfigato” è una degli otto autori premiati. Aurora ha sbalordito tutti, con il suo talento polistrumentista; prima accompagnandosi al pianoforte, poi alla chitarra, poi al violino in una canzone del papà, poi al Rhodes Fender e alle percussioni. Infine con la sua voce ha completato l’opera raggiungendo la premiazione. Per tutti gli artisti premiati la Fondazione sottolinea che questa opportunità non è una gara; il contest “Esibizioni Live”, sarà per tutti gli otto premiati e per la giovane autrice Foti eccellenza calabrese, un punto di partenza, dove cominciare un nuovo percorso d’arte. Senz’altro un buon trampolino di lancio per tutti loro, talenti grezzi, che meritano di essere valorizzati. Oggi è l’inizio di un nuovo percorso formativo di Serie A, con autori e manager di prestigio, e grandi sound engineer musicali. W la Musica e forza Aurora, at majora semper!