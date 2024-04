«L’aumento delle tariffe per la sosta sulle strisce blu in alcune zone centrali della città, anche perché molto cospicuo, merita ogni più opportuno approfondimento per valutare le soluzioni che possano contemperare i vari interessi in gioco».

A sostenerlo è il commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti, dopo la decisione del Comune in ordine all’aumento delle tariffe, i conseguenti malumori espressi dei cittadini e le perplessità avanzate da Confcommercio.

«Le esigenze della mobilità e del riordino del sistema della sosta nel centro storico – spiega Occhipinti – sono sicuramente rilevanti per lo sviluppo della città e per rendere sempre più fruibile e green il salotto buono di Reggio. In una fase difficile come questa, però, con le famiglie che arrivano a stento a fine mese e le gravi difficoltà economiche quotidiane, incidere ancora sulle spese dei cittadini forse non è la migliore delle idee e potrebbe avere conseguenze negative anche sullo sviluppo delle attività commerciali. I cittadini potrebbero rinunciare alle abituali passeggiate – spiega ancora Occhipinti – con immaginabili conseguenze sugli incassi dei negozi e delle varie attività imprenditoriali. Pertanto, aprire un tavolo di confronto tra l’Amministrazione comunale, i rappresentanti degli esercizi commerciale e le associazioni cittadine deve rappresentare una priorità per fare in modo che si possa arrivare a soluzioni condivise, senza conseguenze negative per nessuno dei soggetti coinvolti».