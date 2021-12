Situazione sempre più complessa, ma soprattutto seria a Taurianova, anche oggi il bollettino comunale Covid sui casi di contagi a Taurianova ci delinea un quadro preoccupante perché ci sono altri 25 nuovi positivi che fanno raggiungere il picco dei 283 attuali positivi. Ma soprattutto anche che da diversi bollettini nei quali c’è alto numero di contagi non si registrano guarigioni.

La Piana sta attraversando un momento molto particolare che si allinea in maniera molto complessa con il resto della Calabria dove ancora oggi i positivi sono stati alti con un tasso di positività al 7% sui tamponi effettuati, ma ancor di più ci sono stati 6 ricoveri nelle ultime 24 ore in rianimazione.

Nella vicina Gioia Tauro la situazione non è molto rassicurante in quanto ieri i contagi sono saliti a 231 e ancora si attendono i nuovi numeri.

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha annullato ieri i due eventi musicali, quali il concerto delle Vibrazioni e il Capodanno in piazza, in molti altri paesi si sta seguendo la stessa linea vista la situazione allarmante dei contagi. Anche Taurianova ha “rinviato” alcuni eventi, altri sono stati annullati, accompagnando un gesto di buonsenso il quale dovrebbe essere seguito in questi casi, anche se l’organizzare degli eventi natalizi, e ciò riguarda l’intera Piana, si doveva prevedere vista l’eventuale quarta ondata del virus e visto pure questa nuova variante “Omicron” che ha una velocità di contagio impressionante. E non ci immedesimeremo mai nel ruolo dei Cassandra di turno, come per dire, “noi ve l’avevamo detto” vista la situazione che si stava delineando in tutta Italia e forse, un pochino di cautela non sarebbe stata male anche in virtù della nuova variante.

Ma oramai le luci brillano e vista la situazione in essere, solo quelle ci rimangono. Qualcuno parla di mandare avanti l’economia, giustamente è una considerazione sacrosanta, ma l’economia può andare avanti con le giuste precauzioni di responsabilità da parte di tutti i cittadini, utilizzano, e ci sembra pure ora, costantemente i dispositivi di protezione come le mascherine ed evitare quegli inutili assembramenti che si vedevano nei giorni scorsi. Il risultato, oggi e alla luce dei fatti, è un quadro allarmante così come in città, così come nelle scuole dove purtroppo non sono mancati i contagi tra i giovani e quelli giovanissimi. Adesso si è in vacanza, gli studenti, ma il Coronavirus è sempre in piena e florida attività…

(GiLar)