In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.056.958 (+8.655).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 379.686 (+1.624) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.422 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.363 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52961 (52.663 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 35.297 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.796 (62.711 guariti, 1085 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.834 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.817 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.433 (36.206 guariti, 227 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.733 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.684 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136.343 (135.570 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14.431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.884 (24.714 guariti, 170 deceduti).