In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.465.083 (+11.913).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 486.220 (+3.496) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.206 (69 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.126 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 74.300 (73.949 guariti, 351 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46.677 (128 in reparto, 1 in terapia intensiva, 46.548 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89.942 (88.752 guariti, 1190 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2946 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.918 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.289 (45.046 guariti, 243 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.982 (88 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13.891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 158.874 (158058 guariti, 816 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.605 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.589 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.868 (40.692 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 770 nuovi soggetti positivi di cui 19 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1187 nuovi soggetti positivi di cui 53 fuori regione. Comunica 1 decesso a domicilio avvenuto il 23/07/2022 e di cui se ne è avuta notizia oggi.