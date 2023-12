Sarà un Natale da ricordare per tutta la vita quello dei 3 nuovi dipendenti del Comune di Taurianova, assunti all’esito del concorso pubblico – bandito nel luglio scorso – e ricevuti dal sindaco Roy Biasi nel municipio. Pronti a prendere servizio nei primi giorni del 2023, affrontando il formale periodo di prova, gli operai specializzati entrano nella pianta organica dell’ente – a tempo pieno e indeterminato – andranno a migliorare i servizi considerati maggiormente nevralgici dalla giunta in questa fase: quelli del Decoro Urbano, del Verde Pubblico, della Manutenzione stradale, afferenti al Settore dei Lavori Pubblici, mai come in questo momento gravato da un carico di attività, fra progettazioni e cantieri, che con gli innesti avvenuti può essere distribuito con maggiore produttività ed efficienza.

Proprio dal senso di questa scelta, è partito il sindaco nel suo colloquio con i dipendenti – non tutti di Taurianova – che ha salutato dopo la presentazione fatta dall’assessore al Personale, Simona Monteleone. «Con la vostra assunzione – ha detto Biasi – completiamo un investimento, iniziato con l’acquisto di mezzi meccanici per oltre 250.000 euro che ora ci consente di intervenire puntualmente in un contesto urbano fatto di risapute criticità ataviche, che noi però stiamo aggredendo di pari passi all’intervento ordinario di cui i cittadini si stanno già rendendo conto. Non era scontato arrivare al potenziamento del parco mezzi e delle risorse umane, attraverso un concorso pubblico, ma questa scelta, che significa prima di tutto non favorire altro precariato, la rivendichiamo tutta all’esito di una procedura che si è rivelata corretta e per la cui velocità ringrazio gli Uffici comunali». Il sindaco, che ha ricevuto i vincitori del concorso assieme al resto della giunta, proprio richiamando questa partecipazione corale che ha voluto, ha stimolato il senso dell’orgoglio dell’appartenenza alla municipalità. «La vostra bravura è stata già certificata dalla commissione esaminatrice – ha concluso il sindaco – e la graduatoria finale rappresenta una occasione anche per chi non ha superato la selezione, visto che altri Enti vi possono comunque attingere, ma quello su cui vi chiediamo di aiutarci è nella dimostrazione di esemplarità, di una attitudine alla ecletticità di una mansione, quello di operaio specializzato, che nel rispetto del contratto, deve fortificare il lavoro di squadra quanto mai necessario nel settore del vostro inquadramento. Sono certo – ha concluso il sindaco – che il patto di collaborazione che stringiamo con voi, oltre a migliorare la vostra vita e delle vostre famiglie, aiuterà Taurianova in quell’opera di abbellimento che stiamo perseguendo». I nuovi dipendenti del Comune di Taurianova sono Giuseppe Arena, Natale Capone e Daniele Maurici.