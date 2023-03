Riceviamo e pubblichiamo

Nella serata del 15 marzo scorso, un grave atto intimidatorio ha avuto luogo in piazza San Giuseppe a Roccella Ionica, dove si stanno realizzando i lavori per la valorizzazione dei borghi di Calabria, nello specifico il Borgo dei Carafa – wedding & conference destination, commissionati dal Comune di Roccella Ionica al Consorzio Conscoop di Forlì che li ha affidati alle cooperative CPL Polistena di San Giorgio Morgeto e Cooper.Po.Ro. Edile di Rombiolo: ignoti hanno dato fuoco agli allestimenti di cantiere, in particolare è andato distrutto il bagno chimico ed è stata gravemente danneggiata attraverso una bottiglietta incendiaria la baracca usata come ufficio e spogliatoio dai lavoratori impegnati nel cantiere.

Il fatto è stato prontamente denunciato alla locale stazione dei Carabinieri affinché vengano individuati ed assicurati alla giustizia i responsabili.

Le cooperative affidatarie, operanti sin dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, rappresentano un esempio di legalità avendo sempre agito nell’ottica della mutualità per dare un lavoro dignitoso e regolare ai propri soci che sono anche le maestranze che operano nei cantieri pubblici e privati. Per questo motivo, tale vile gesto, benché doloroso perché scalfisce il patrimonio della cooperativa CPL Polistena che in quel momento operava nel cantiere, non potrà scaturire alcun effetto lesivo dei principi che animano le cooperative impegnate nel preservare i principi di legalità, mutualità e solidarietà che da quasi 50 anni le anima quotidianamente.