Superata con successo la fase sperimentale, diventa operativo il canale WhatsApp “INPS per tutti”: un nuovo strumento di comunicazione efficace con i cittadini e le imprese, in grado di facilitare la diffusione capillare e tempestiva di informazioni rilevanti, espresse in modo chiaro e sintetico.

In più, all’interno del canale WhatsApp “INPS per tutti” gli utenti possono trovare video, link e immagini attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse dell’Istituto.

È sempre possibile iscriversi attraverso il seguente link di condivisione:

https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34

In alternativa, l’accesso immediato al canale si può ottenere inquadrando il QR code, presente sul sito INPS e presso le Sedi territoriali. Effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji.

Maggiori dettagli sono illustrati nel Messaggio numero 1406 del 9 Aprile 2024.