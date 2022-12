Si terrà domani, giovedì 15 dicembre, con inizio alle ore 11, nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, in via Diana 3, una conferenza stampa sul servizio di “Screening del Carcinoma del Colon-retto”.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno, il commissario dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, il direttore del Dipartimento Prevenzione, Sandro Giuffrida, il responsabile dello Screening, Adriana Romeo.

Saranno presenti, tra gli altri, tutti i componenti tecnici del Gruppo Screening – MMG – Federfarma – Federfarma Servizi – ADF – Ordine dei Medici.

Durante la conferenza stampa verranno illustrate le modalità di attivazione dello Screening per la diagnosi precoce del carcinoma del colon retto presso l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.