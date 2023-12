A Castrolibero i carabinieri della stazione di Dipignano, con il supporto del personale della stazione locale, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 24enne del posto. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari per il delitto di atti persecutori: al termine della relazione sentimentale ha infatti posto in essere reiterate molestie, vessazioni e, talvolta, violenze, commesse contro una 25enne di Dipignano tali da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità personale e un perdurante stato d’ansia.