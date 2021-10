Nella serata di ieri, 29 settembre, nella Sala Consiliare del Comune di Cittanova, i coniugi medici, la dott.ssa Stefania Conti, Dirigente Medico, presso il Centro Dialisi di Taurianova e il marito dott. Fulvio Furci – anche lui Dirigente Medico e in servizio nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Polistena – sono stati insigniti, dall’Amministrazione Comunale di Cittanova, dell’Attestato di Merito.

Nella motivazione si legge tra l’altro: “…impegnati in prima linea, sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19…persone e medici di…grande esempio e testimonianza di umanità ed abnegazione”.

Gli attestati conferiti sono stati consegnati dal Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino. Alla sobria “cerimonia di consegna” delle benemerenze – appositamente inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di San Girolamo, Santo Patrono di Cittanova – hanno partecipato, tra gli altri, con il Sindaco Cosentino, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Ladelfa con la Consigliera comunale Patrizia Guerrisi e don Letterio Festa, Parroco della Parrocchia San Girolamo di Cittanova.