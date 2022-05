Il piccolo Lorenzo Sciacca a solo una settimana dal conseguimento della licenza sportiva agonistica ottenuta grazie al suo curriculum sportivo con un anno di anticipo dall’ACI Sport per gareggiare nella categoria superiore 60, lo scorso weekend è stato impegnato nella sua prima gara di Campionato Interregionale Calabria/Basilicata.

L’esordio nella categoria superiore Lorenzo l’ha fatta da protagonista, infatti mettendo in pista muscoli, grinta e soprattutto tanta voglia di lottare contro avversari di tutto rispetto è riuscito ad ottenere il gradino più alto del podio!

Il pilota oltre al suo talento è sostenuto economicamente da importati aziende locali che credono fortemente in questo ambizioso progetto sportivo, che ha portato Lorenzo di soli 8 anni sulla griglia di partenza della più alta competizione kartistica Italiana, ovvero al Campionato Italiano dove gareggerà ruota a ruota con i piloti più bravi provenienti da tutta Italia ed Europa.

I motori si accenderanno nel weekend del 21-22 maggio 22 per dare il via alla prima tappa del Campionato Italiano di Go Kart, presso il circuito Internazionale di Franciacorta (BS).

Lorenzo oltre che far scrivere e leggere il nome di questa bellissima terra “CALABRIA” sui documenti di un’alta Competizione Nazionale, potrà essere seguito nei canali dedicati ACI sul Digitale Terrestre e su Sky che trasmetteranno tutte le gare del Campionato Italiano.