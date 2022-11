Di Luigi Longo

L’operazione condotta dal Commissariato di PS di Taurianova guidato dal dott. D’Agostino, è la dimostrazione di quando si fanno indagini con tecniche innovative, i risultati si raggiungono. Berlingieri e Sgarlata hanno utilizzato per compiere l’attentato un’auto a noleggio, una Renault Clio, i due già possessori del Reddito di Cittadinanza, da qualche mese noleggiavano auto per lunghi periodi.

Il lavoro delle videocamere di sorveglianze private, acquisite dagli agenti della Polizia ha dato i suoi frutti, individuata la targa attraverso il Gps e con un lavoro capillare di tracciamento ha consentito di risalire ad eventuali “mandanti”.

In questi ultimi mesi l’attività della Polizia di Stato sta raggiungendo anche ottimi livelli sul fenomeno del contrasto per la lotta alla droga. Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi sospetto.