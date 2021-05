«Non abbiamo mai smesso di credere nella magistratura italiana, ma ci eravamo scandalizzati per il tentativo di strumentalizzare politicamente il lavoro di giudici integerrimi. Fortunatamente, ancora una volta, la giustizia ha trionfato».

Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, in merito alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal gup di Catania nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini.

«Matteo Salvini, che considero un amico e una persona di famiglia – aggiunge Spirlì – oggi può dirsi non solo vittorioso, ma anche felice. Mi auguro che la decisione di Catania si rifletta anche su Palermo, dove, invece, c’è ancora un velo d’ombra che, secondo me, il prossimo venticello della giustizia sana riuscirà a far scomparire».

«A Matteo – conclude – auguro mille fortune, in politica e nella vita personale, anche perché sono convinto che la sua presenza nel centrodestra fortifichi l’intera coalizione. Le Regioni che hanno una maggioranza di centrodestra, e lo stesso Governo nazionale, confermano che la politica declinata nel nome di Matteo Salvini stia vincendo e sia vincente. Gli italiani lo hanno capito e sapranno decidere in occasione delle prossime consultazioni elettorali».