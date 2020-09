Associazione Commercianti Siderno: tesseramento gratuito fino a dicembre 2020

Il 2020 è un anno che non sarà facile da dimenticare. L’emergenza sanitaria ci ha costretto tutti a fermare le nostre vite durante la chiusura per il covid19 e continua adesso a mettere a dura prova le attività e i settori economici del paese.

La nostra associazione che durante le fasi cruciali di questa tragica vicenda si è dimostrata punto di riferimento di tanti commercianti e imprenditori della città di Siderno, crede fortemente che adesso più che mai tutte le realtà del posto debbano unirsi e lavorare in sinergia, per affrontare insieme le difficoltà che si sono aggiunte ad una già esistente situazione tragica e devastante del nostro comune. È importante ricordare come durante il lockdown i membri del direttivo si sono resi disponibili in diverse iniziative come la distribuzione gratuita di mascherine e dispositivi a tutti i commercianti; la costante informazione e divulgazione di notizie utili anche attraverso i social network per tutto ciò che riguardava la prevenzione e la messa in sicurezza dei cittadini da eventuale contagio Covid-19; la messa in rete costantemente aggiornata di un elenco di attività che in quella fase si occupavano di delivery/servizio a domicilio; l’aver reso disponibile on line un modello scaricabile gratuitamente di protocollo anti-covid per tutte le attività commerciali; l’offerta di un servizio di consulenza gratuita per la sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico delle attività ristorative/bar gestito in collaborazione con la sede UDICONS Siderno.

Crediamo sia giunto davvero il momento di prendere la situazione in mano, di iniziare a fare rete e guardare al futuro. La pausa forzata imposta dalla pandemia ha fermato tante nostre iniziative in programma ma è forte intenzione adesso quella di ripartire da dove si era rimasti. Queste sono riflessioni maturate anche dalla notizia delle prossime elezioni comunali: siamo speranzosi che presto la nostra città possa essere amministrata senza correre il rischio di nuovi scioglimenti e che la futura giunta sia attenta, sensibile e vicina alla nostra categoria per una florida ripartenza commerciale del nostro paese.

In considerazione di tutto ciò e tenendo anche conto che gran parte dei commercianti sono già vessati da problemi di natura economica, auspicando l’avvicinamento di nuove forze intenzionate a collaborare, è nostro desiderio che queste e i nostri soci possano iscriversi o rinnovare l’iscrizione in forma totalmente gratuita per tutto il 2020.

Con grande entusiasmo e tanta voglia di fare saremo lieti di accogliere i soci e i nuovi iscritti nella prossima assemblea che si organizzerà subito dopo l’estate.