Martedì 14 marzo si è svolto un momento di democrazia partecipativa importante presso la sede di COLPO, nel cuore del centro storico della città di Paola.

I soci dell’associazione si sono riuniti in un’assemblea generale per confrontarsi sul primo anno di attività e rinnovare le cariche sociali.

Un anno ricco di iniziative quello di Colpo, iniziato con una presa di coscienza delle problematiche sociali, politiche e culturali della città di Paola e portato a termine attraverso l’elaborazione di progetti aperti a tutte le generazioni della città e alla sua comunità.

Durante questo anno di attività il Colpo è riuscito a diventare una seconda casa per tanti, un punto di riferimento per le nuove generazioni e uno spazio sicuro, capace di accogliere tutti e valorizzare a pieno la diversità di chiunque abbia partecipato e arricchito questa associazione.

Sono stati sviluppati progetti culturali gratuiti come il corso di pittura, il doposcuola popolare per bambini e bambine, la rassegna letteraria Colpo di Carta, il Cineforum e l’aula studio autogestita dagli studenti e dalle studentesse delle scuole superiori.

Il progetto più importante, “Margini – abitiamo spazi e tempi”, è il festival che ha permesso alla giovane associazione di confrontarsi con le realtà che vivono quotidianamente il centro storico e soprattutto di avviare una narrazione concreta sugli spazi della città, lanciando un invito a riabitare i posti, a colmare i vuoti e a far rivivere tutto ciò che viene abbandonato.

Il momento elettorale è stato un risultato importante per la collettività e per i progetti futuri dell’associazione, una testimonianza diretta dell’apertura del Colpo a chi, attraverso le assemblee settimanali, prende consapevolezza e si interessa delle attività del circolo.

Sono stati eletti all’interno del nuovo direttivo: Lorenzo Severina (Presidente) Chiara Maltese (Vicepresidente) Francesco De Luca (Segretario).