Il settore dell’ospitalità dopo alcuni anni di blocco sta finalmente riprendendo vigore. La voglia di viaggiare da parte delle persone sta infatti tornando ai livelli del 2019, quando già a gennaio la maggior parte degli hotel erano prenotati in vista della stagione estiva. Per venire incontro a una domanda importante che pretende soluzioni veloci e smart, i proprietari di hotel hanno oggi la possibilità di sfruttare la tecnologia al fine di soddisfare le esigenze della clientela. Come? Attraverso la tecnologia alberghiera.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Alcune interessanti soluzioni

La tecnologia alberghiera prevede interessanti soluzioni, come la possibilità di inviare messaggi di testo automatizzati utili per accogliere e coccolare il cliente. Con un messaggio inviato al momento giusto si potrebbe ringraziarlo per aver scelto quel determinato hotel, con un altro si potrebbe richiedere l’invio di un feedback a fine vacanza. Sono molto apprezzati anche i pagamenti contactless, che fanno della velocità delle transazioni il loro punto di forza. Infine, il futuro prossimo degli hotel che tra le altre cose punteranno sulla sostenibilità, così da ridurre gli sprechi inutili che derivano dall’abuso di plastica, non potrà prescindere dall’utilizzo di chatbot. Questi software consentono agli utenti di interagire con quei dispositivi digitali che sanno come conversare con l’essere umano. Ecco, questi ultimi potrebbero offrire un’assistenza personalizzata al cliente, ovviamente nella sua lingua madre.

Check-in e check-out immediati

La tecnologia può essere di supporto ai proprietari di hotel anche quando manca il personale preposto al check-in e al check-out. In questo caso, è possibile offrire all’ospite la possibilità di fare check-in e check-out in totale autonomia, per esempio online attraverso uno smartphone oppure direttamente nella hall presso chioschi digitali. Tale accortezza di fatto semplifica le procedure di registrazione, che molto spesso rallentano le operazioni di front-office, creando confusione e stress in chi dovrebbe occuparsene. Alcuni hotel implementano da tempo questo sistema, dando quella spinta necessaria affinché la tecnologia alberghiera diventi presto una realtà in tutta Italia. D’altronde, la tecnologia non si ferma mai, dimostrando che può migliorare la vita delle persone anche in altri ambiti. Per esempio, quello che ha a che fare con il gaming di ultima generazione.

Il settore dei casinò online

La tecnologia, prima di guardare agli hotel, si è occupata di gaming. I casinò online, alcuni dei quali sono divenuti vip casinò, a cui possono partecipare soltanto quei giocatori esperti che si sono contraddistinti per la loro bravura, sono stati tra i primi a essere stati interessati da quella che può considerarsi a tutti gli effetti una vera a propria rivoluzione. Si può parlare di rivoluzione perché i classici casinò fisici hanno lasciato il posto a quelli presenti sul web, che, grazie anche alla loro ricca offerta giochi e alla semplicità di fruizione, sono diventati la prima scelta di quelle persone che dispongono di un po’ di tempo libero da dedicare a loro stesse. In aggiunta, i casinò online si fanno apprezzare per i tanti bonus e promozioni, alcuni dei quali personalizzati, tra cui quelli erogati in occasione del compleanno di un giocatore.

I vari utilizzi dell’intelligenza artificiale

Tornando a parlare di hotel, non è possibile non menzionare l’intelligenza artificiale. Quest’ultima un giorno risulterà molto utile, per esempio creando un pacchetto ad hoc per il cliente in base a un algoritmo che terrà conto delle sue preferenze a livello di vacanze. In questo modo ogni hotel potrà offrire un’esperienza di soggiorno unica. L’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata anche per un altro scopo: generare testi e immagini per le campagne online così da fidelizzare il cliente. Oggi, infatti, non basta sfruttare il classico e-mail marketing per fare la differenza; c’è bisogno di una maggior cura per i dettagli che implichi anche l’utilizzo di immagini accattivanti e mirate.