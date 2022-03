I TIROCINANTI TIS DEL COMUNE DI POLISTENA (RC), IL GRUPPO DEI “TIROCINANTI UNITI”, INVITANO LA PLATEA DEI TIROCINANTI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) ED I SINDACI DEGLI ENTI OSPITANTI A PARTECIPARE AD UNA ASSEMBLEA, SUL TEMA, VERTENZA TIROCINANTI E FUTURI SVILUPPI.

Tale assemblea è convocata per Venerdì 1 Aprile 2022 alle ore 10:30, presso la Sala AUDITORIUM del Comune di Polistena (RC). I TIS (Tirocinanti di Inclusione Sociale), che prestano servizio al Comune di Polistena (RC), con il supporto del Sindaco Michele Tripodi, invitano e lanciano un accorato appello, affinché venga accolto da una ampia partecipazione, all’incontro fissato nella giornata di venerdì 01/04/2022, ritenendo di rilevante importanza l’evento stesso. Tema del dibattito nel corso dell’incontro è: la partecipazione attiva dei primi cittadini degli enti ospitanti, alle imminenti e future manifestazioni che saranno organizzate a supporto della loro battaglia a rivendicazione del diritto ad un lavoro dignitoso; altro punto importante dell’ordine del giorno, approntato per l’iniziativa, è la stesura di un programma proiettato a prossime future azioni riguardanti la vertenza tirocinanti la contrattualizzazione ed alla stabilizzazione per chiudere questa vergognosa vicenda procrastinata nel tempo.