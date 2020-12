L’APOR Società Cooperativa comunica che l’ assemblea convocata per il girono 16 Dicembre 2020,alle ore 16:00 in prima convocazione e, qualora nell’assemblea in prima convocazione difettasse il numero legale, per il giorno 17 Dicembre 2020, alle ore 11: 00, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria relativa all’ordine di controllo (Art.19 e 33);

2) Deliberazione inerenti e conseguenti ;

A causa dell’ Emergenza COVI- 19 l ‘Assemblea viene rinviata a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rocco Rotolo