Giuseppe Martorano, commissario nazionale Cnal Sanità, interviene ancora sulla legittimità della nomina del Commissario straordinario Asp di Reggio Calabria di Gianluigi Scaffidi ed ha come oggetto sempre l’incompatibilità sul fatto che abbia ricoperto negli ultimi due anni cariche politiche o sindacali. Il nostro giornale si è occupato della questione ed abbiamo anche riportato riferimenti normative ed altre questioni con le quali si evince che Scaffidi non può ricoprire il ruolo di commissario dell’Asp di Reggio Calabria.

Martorano interviene con una lettera indirizzata al Ministero della Funzione Pubblica chiedendo lumi sulla legittimità della nomina. Come andrà a finire per Scaffidi?