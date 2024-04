Al fine di ridurre i tempi di attesa aziendali per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e per gli interventi chirurgici Il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dr.ssa. Lucia Di Furia ha predisposto la delibera n. 261 del 25/03/2024 che ha dettato le modalità operative necessarie.

Le attività di recupero liste d’attesa verranno espletate nelle diverse strutture ospedaliere e poliambulatoriali anche nelle giornate di sabato (dalle ore 9.00 alle ore13.00 e dalle ore 15.00 alle ore18.00) e domenica (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

A partire dal 13/04/24 le prime strutture ospedaliere e territoriali che si attiveranno negli orari sopra riportati sono le seguenti

• Presidio Ospedaliero Locri

• Struttura Poliambulatoriale di Palmi

• Struttura Poliambulatoriale di Siderno

Le prestazioni che saranno erogate sono quelle contenute nell’Allegato A del DCA 13/22 con particolare riferimento alle prestazioni di diagnostica per Immagine (TAC, RMN, Ecografie), prestazioni di specialistica ambulatoriali.

L’obiettivo che l’Azienda si prefigge è quello di consentire ai cittadini di poter usufruire delle prestazioni anche nel fine settimana migliorando l’accesso alle cure e riducendo i tempi di attesa. I cittadini vengono chiamati direttamente dalle strutture qualora siano inseriti in agende B e D oltre i tempi previsti.

Nei prossimi giorni verranno attivate altre strutture Ospedaliere e territoriali di cui si darà comunicazione all’utenza.

Con l’occasione l’Azienda ringrazia tutti i professionisti che si sono resi disponibili ed il Direttore del Distretto Responsabile delle Liste d’Attesa dr. Salvatore Barillaro.