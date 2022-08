L’amministrazione ha colto il senso positivo, le osservazioni ,portate alla luce dalle organizzazioni di categoria compresa la nostra AS.NALI , avanzata tramite i social non avendo avuto modo di confrontarsi con l’amministrazione direttamente. È quanto afferma Rosario Antipasqua presidente di As.NALI – Calabria.

Ciò che viene posto sotto nostro interesse è che Il Comune riveda in positivo, con le osservazioni fatte dai cittadini e commercianti chiamati ancora una volta a partecipare alle scelte di traffico del territorio con proposte, suggerimenti, indicazioni volte a migliorare le criticità e le problematiche più sentite dai commercianti.

È il Comune di Reggio Calabria che accoglie e fa sue le proposte dei commercianti in tema di Ztl del centro storico con l’applicazione di un nuovo piano di chiusura al traffico, estivo così da venire in contro alla comunità . As.nali, nel ribadire il mancato coinvolgimento, per individuare la via migliore con una giusta via di mezzo tra le diverse necessità di chi opera all’interno del centro storico del settore economico ed il turista per tutelare e promuovere le potenzialità reggine nonché cultura e commercio. Bisogna, inoltre, tenere conto del 50° anniversario dei Bronzi di Riace dove l’afflusso di turisti , visitatori del museo sarà una risorsa economica per la città e quale momento migliore ci sarebbe per Reggio se non quella di rendere il centro storico un “ volano” di promozione territoriale, destinato ad offrire spazi e opportunità all’imprenditoria e alla valorizzazione culturale delle risorse locali.

Come affermato più volte As.NALI non farà mai mancare il suo supporto per dialogare con l’amministrazione comunale e associazioni per individuare iniziative che vanno nella direzione di essere di aiuto per lo sviluppo locale.

Rosario Antipasqua

Presidente Regionale As.NALI. – CALABRIA