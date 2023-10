ASNALI Regionale Calabria contro la nuova tassa UE

Pieno sostegno del porto di Gioia Tauro.Il governo intervenga

Anche AsNALI aderisce alla mobilitazione promossa da sindaci e dalle

associazioni dell’area di Gioia Tauro, contro la direttiva europea 2023/959

ETS che impone agli armatori di compensare annualmente le emissioni

inquinanti prodotte.

Rosario Antipasqua, Presidente – Regionale AsNALI.

Crediamo sia importante esserci all’’appuntamento del 17 ottobre per

manifestare a sostegno dello scalo portuale calabrese che offre lavoro a circa

4 mila addetti tra diretto ed indotto e produce quasi il 50% del Pil privato

calabrese.

Il porto rappresenta la più grande piattaforma logistica dell’Italia e

dell’Europa meridionale, uno dei più grandi hub portuali internazionale di

transito, cui fanno capo numerose rotte e raccoglie la maggior parte del

traffico marittimo del Mediterraneo.

Penalizzare gravemente un porto in pieno rilancio come Gioia Tauro,significa

affossare la Calabria ed il Mezzogiorno ed indebolire fortemente l’economia

dell’intero paese.