Nei giorni scorsi il Presidente AsNALI regionale Calabria, Rosario Antipasqua, ha inviato una nota alla Dott.ssa Martino Angela, Assessora al Commercio del Comune di Reggio Calabria e alla dirigente del Suap, Dott.ssa Loredana Pace, chiedendo che venga accordata la possibilità ai commercianti su aree pubbliche di recuperare le giornate di mercato che per motivi climatici nel corso dell’anno non sono state svolte.

In data odierna la dirigente del settore Suap dott.ssa Loredana Pace, ha emanato una determina che autorizza lo svolgimento di due giornate di mercati straordinari nelle domeniche 11 e 18 dicembre Cm.

Il Presidente Antipasqua manifesta la propria soddisfazione e gratitudine nei confronti delle istituzioni, sottolineando altresì l’importanza che rivestono le due giornate mercatali soprattutto al ridosso delle festività natalizie, alla luce della crisi economica che sta colpendo l’intera categoria dei commercianti.