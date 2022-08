Come da previsioni, con l’arrivo di settembre, arriva il cosiddetto “caro bollette “ con

la conseguente impennata dei prezzi delle materie prime energetiche per le imprese

e l’aumento dei prezzi per i consumatori.

Rispetto al 2021 infatti la componente energia è aumentata di oltre il 40% mettendo

a rischio chiusura oltre 150 mila e molti posti di lavoro.

I settori più esposti sono le PMI, la distribuzione alimentare e il settore turistico,

senza dimenticare i trasporti, che deve fare i conti anche col caro carburanti (+30%

rispetto ad un anno fa).

La crisi economica trascina con se un’inflazione fuori controllo e colpisce ogni

settore.

Bisogna intervenire subito con misure specifiche e mirate per arginare la

congiuntura economica che rischia di portare il Paese in recessione

As.N.A.L.I. ha inviato al Governo alcune proposte:

1. abbattere ulteriormente le accise;

2. dare sostegno alle attività più colpite come ad esempio panificatori, benzinai,

ristoratori e attività di vendita al dettaglio, la cui crisi comporta aumenti dei

listini che ricadono inevitabilmente sui consumatori;

3. fissare a livello Europeo o Nazionale un tetto massimo al prezzo del gas e

dell’elettricità.