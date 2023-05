Gioia Tauro – ASNALI CALABRIA, settore Autoriparatori, in collaborazione con INFAP, REGIONE CALABRIA (Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale), nell’ambito della crescita professionale delle imprese associate, è lieta di poter presentare il primo Corso di Formazione dedicato alle imprese del settore AUTORIPARATORI, aperto ai titolari e ai loro collaboratori: “LA FIGURA DELL’AUTORIPARATORE DEL FUTURO – Come affrontare le nuove sfide del mercato in continua evoluzione”. Il corso si terrà martedì 6 giugno 2023, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, presso la Sede Regionale ASNALI/INFAP di Gioia Tauro, in via Nazionale 111 n. 222. Che vedrà la partecipazione di 25 PMI di settore di tutta la Regione. Il Relatore sarà Alessio Veneziano, imprenditore settore autoriparazioni, formatore di grande esperienza ed abilità, nonché consulente marketing automotive. Antipasqua Rosario, “si tratta di un’importante iniziativa per un comparto che è in continua fase di aggiornamento, anche e soprattutto alla luce dei nuovi provvedimenti normativi e alle innovazioni tecnologiche che spingono gli operatori a stare al passo con i tempi”. Riganò Francesco presidente INFAP CALABRIA, Il corso illustrerà i più importanti aspetti ed i recenti sviluppi di innovazione che il comparto sta sviluppando in termini di lavoro, di rapporto con i clienti e di comunicazione web (Facebook, Instagram, ecc.), tema questo quanto mai attuale in piena epoca digitale. Questo corso rientra nella programmazione sindacale, formativa di As.NALI e Infap Calabria, con l’obbiettivo di fornire alle imprese e non solo, quelle informazioni utili per la propria crescita professionale.

Il Presidente Regionale

Rosario Antipasqua