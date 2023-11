Al termine di una sfida avvincente, il Taurianova ed il Val Gallico conquistano un punto a testa, rimanendo saldamente in zona play-off. Inizio di partita favorevole agli ospiti, che sbloccano il risultato al minuto 17 con Mallamaci, lesto a gettarsi sul pallone fermo sulla linea di porta. Dopo lo svantaggio, i giallorossi si riversano in avanti ed al minuto 24 Viola supera l’ultimo difensore rimasto, che lo atterra: per l’arbitro è solo giallo e calcio di punizione dal limite. Sugli sviluppi della stessa, Deleo ha un’occasione ghiottissima fornita da Di Pietro, ma non inquadra la porta. Gli ospiti difendono molto bene il vantaggio, chiudendo il primo tempo senza concedere altre grosse occasioni. Una partita molto dura, ma corretta, quella disputata ieri tra le due squadre, che ha visto tantissimi cartellini gialli estratti dall’arbitro, fino ad arrivare al doppio giallo alzato nei confronti del capitano ospite La Cava, reo di aver bloccato un’azione pericolosa dei giallorossi al minuto 50. Da quel momento il Taurianova prova in tutti i modi ad imbastire azioni offensive e su una di queste Alampi sguscia tra tre difensori ospiti, con l’ultimo che lo atterra: una reazione al fallo, però, costa il rosso al calciatore locale. Sugli sviluppi della punizione guadagnata dall’esterno giallorosso, il Taurianova trova il pareggio con la girata di Monterosso, che insacca alle spalle del portiere ospite. Nonostante i 7 minuti di recupero, le due squadre non riescono a costruire nuove occasioni, guadagnando un punto in classifica e portandosi rispettivamente a 17 e 16 punti. Prossimo impegno a Bova per i giallorossi, mentre la squadra reggina ospiterà la Bagnarese.



Foto di Vicenzo Cosentino