In riferimento al comunicato della ASD Gioiese relativo all’impossibilità di giocare l’incontro della Gioiese in calendario domenica prossima al Polivalente di Gioia Tauro il sindaco Aldo Alessio precisa quanto segue:

Non ci sono motivi burocratici, ma procedure da seguire: “Il tecnico della ASD Gioiese che abbiamo avuto l’occasione di conoscere deve produrre la SCIA in conformità alla legge vigente ed assumersi l’onere di dire che l’immobile è agibile e poi possono giocare”. Dopodiché nel momento che chiudiamo l’iter della conferenza dei servizi per avere il nulla osta da parte dei vigili del fuoco e dell’Asp, sarà rilasciata l’autorizzazione definitiva.

