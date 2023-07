La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Pavel Patitucci, Elio Rizzo e Lorenzo Zappalà.

Pavel Patitucci, classe 2003, portiere di 1,90 m. di altezza, è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, squadra con cui vanta una convocazione anche in Serie B. Ha esperienze in Serie D, con Vis Artena e Dolomiti Belluno.

Lorenzo Zappalà, classe 2005, è un centrocampista veloce e versatile con il fiuto del gol.

Sì è formato calcisticamente nel settore giovanile Pro Cosenza.

Proviene dal club FC Lamezia con cui ha presenze tra Juniores e Prima squadra.

Elio Rizzo, attaccante classe 2004, è un elemento di spessore cresciuto nel settore giovanile del Crotone, e approdato, nonostante la giovane età,

in Serie C alla Turris, in cui ha militato l’anno scorso.

Arrivano in maglia Viola tre profili importanti su cui investire per presente e futuro.

La Società, felice di accoglierli a Gioia Tauro, augura loro una Stagione calcistica

ricca di soddisfazioni.