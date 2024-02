Comunicato ufficiale Asd Gioiese 1918La società calcistica ASD Gioiese 1918,nella persona del suo presidente, Filippo Martino, vuol fare chiarezza in merito all’articolo uscito sulla testata giornalistica City Now. La partita con l’ Acireale si svolgerà fuori dalle mura amiche in quanto i lavori richiesti dalla F. I. G. C. sono stati completati ma per motivi burocratici dovuti al rilascio del nulla osta da parte dei tecnici comunali, che arriveranno nella prossima settimana, non è stato possibile giocare l’incontro in calendario domenica. Successivamente ci sarà il sopralluogo da parte del tecnico federale e… tutte le prossime partite in casa si disputeranno presso stadio Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro, dinanzi a tutta la sua tifoseria.

